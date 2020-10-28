В Нагірному Карабасі знищений "міністр оборони" Джалал Арутюнян

Інформація про його ліквідацію азербайджанськими військовими з'явилася в інформпрстранстве ще пару днів тому, проте тільки зараз про загибель бойовика заговорили більш предметно.

Як повідомляє видання Haqqin, Арутюняна ліквідували в рамках спецоперації "Відплата". Нібито авто, в якому їхав "міністр", було знищено ударом безпілотника.

Кадри імовірної розправи з'явилися в мережі. Як видно на записі, авто, яке мчить на великій швидкості, знаходиться в прицілі, а потім – потужний удар, який знищив машину.

У Вірменії спочатку заперечували загибель генерала, називаючи всі чутки фейками. Однак, за останньою інформацією, Єреван підтвердив ліквідацію бойовика і навіть пригрозив помститися.

За інформацією вірменської преси, нещодавно Арутюнян отримав поранення, через що був звільнений з посади "міністра оборони" Нагірного Карабаху - командувача Армією оборони.

Раніше ми писали про те, що армія Азербайджану звільнила Лачин, встановила контроль над Лачинським коридором і взяла курс на Шушу.

Ця перемога є для Баку дуже значущою, оскільки саме через Лачинський коридор до Вірменії йшла техніка і забезпечення бойовиків в Нагірному Карабасі. Тепер же вони фактично відрізані від постачання.

Ми також розповідали про те, що на деяких ділянках фронту вірменські добровольці відмовляються воювати і заявляють, що командування кинуло їх. Адже найчастіше їх просто привозять на лінію фронту без продовольства, амуніції та озброєння.

Нагадаємо, пропагандист Кремля зганьбився фейком про звірства Азербайджану в Карабасі.

Як повідомляла Politeka, Ердоган епічно вказав місце РФ, підтримавши Україну.

Також Politeka писала, що Вірменія зважилася на помсту Україні після зустрічі Зеленського з Ердоганом.