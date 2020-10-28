В Нагорном Карабахе уничтожен «министр обороны» Джалал Арутюнян

Информация о его ликвидации азербайджанскими военными появилась в информпрстранстве еще пару дней назад, однако только сейчас о гибели боевика заговорили более предметно.

Как сообщает издание Haqqin, Арутюняна ликвидировали в рамках спецоперации «Возмездие». Якобы авто, в котором ехал «министр», было уничтожен ударом беспилотника.

Кадры предполагаемой расправы появились в сети. Как видно на записи, авто, которое мчится на большой скорости, находится в прицеле, а затем следует сокрушительный удар, уничтоживший машину.

В Армении сначала отрицали гибель генерала, называя все слухи фейками. Однако, по последней информации, Ереван подтвердил ликвидацию боевика и даже пригрозил отомстить.

По информации армянской прессы, недавно Арутюнян получил ранение, из-за чего был освобожден от должности «министра обороны» Нагорного Карабаха - командующего Армией обороны.

Ранее мы писали о том, что армия Азербайджана освободила Лачин, установила контроль над Лачинским коридором и взяла курс на Шушу.

Эта победа является для Баку очень значимой, поскольку именно через Лачинский коридор в Армению шла техника и обеспечение боевиков в Нагорном Карабахе. Теперь же они фактически отрезаны от снабжения.

Мы также рассказывали о том, что на некоторых участках фронта армянские добровольцы отказываются воевать и заявляют, что командование бросило их. Ведь зачастую их просто привозят на линию фронта без продовольствия, амуниции и вооружения.

Напомним, пропагандист Кремля опозорился фейком о зверствах Азербайджана в Карабахе.

Как сообщала Politeka, Эрдоган эпично указал место РФ, поддержав Украину.

Также Politeka писала, что Армения решилась на месть Украине после встречи Зеленского с Эрдоганом.