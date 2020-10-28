Азербайджан продовжує успішне звільнення Нагірного Карабаху

Якщо вранці війська Алієва наблизилися до Лачинського коридору, який, фактично, був останньою артерією, що з'єднує Нагірний Карабах і Вірменію, то вже після обіду стало відомо про звільнення Лачина.

Встановивши контроль над стратегічно важливим Лачинським коридором, азербайджанська армія взяла курс на Шушу, передає Діалог.UA.

Про те, що Лачин узятий, побічно підтвердило Міноборони Вірменії, повідомивши про потужні удари азербайджанців по їх позиціях в Шуші.

Інформацію про це озвучили і американські аналітики.

"Я чув, що Азербайджан звільнив місто Лачин і зараз контролює Лачинський коридор. З травня 1992 року Лачин перебуває під вірменською окупацією. Через нього проходить основна дорога, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією. Якщо це так, то війна вступила в нову фазу", – написав у соцмережі Люк Коффі з Heritage Foundation.

На картах ВВС Лачин – серед звільнених азербайджанцями населених пунктів.

Взяття Лачина Баку фактично позбавляє Єреван можливості постачати свої підрозділи.

У Міноборони Азербайджану інформацію поки що не підтвердили.

У своєму останньому твіті президент Ільхам Алієв розповів, що армія звільнила від окупації села Биринджи Агали, Ікінджи Агали, Учунджю Агали, Зернелі Зангілана, село Мандили Фізулі, села Газанземі, Ханагабулаг, Чуллу, Гушчулар, Гараагадж Джебраіла, села Гіясли Абільджа, Гилиджан Губадлі.

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