Жителі ОРЛО поскаржилися на дефіцит трун

Відповідний скрін з групи "Світловодськ - ти повинен це знати" опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук відома блогер і правозахисниця Олена Степова, передає Politeka.net.

"Люди мруть, як мухи. В Орфеї реальний дефіцит трун. Це ж жахливо. Померла моя знайома, Ольга Гончарова, працівник культури, прекрасна людина, всі ми її знали і любили. Ніхто не застрахований. У лікарнях суще пекло. А головне, що всі змирилися, тихо чекають і сподіваються, що їх пронесе. А в ЛНР мовчать, роблять вигляд, що все добре. Слів немає, просто страшно. Хочеться, щоб це був страшний сон, але на жаль...", – пише хтось із жителів окупованого міста.

"Я не думала, що коли-небудь я напишу найкоротшу розповідь про війну й окупацію мого краю, так багато там відбувається, що хочеться все це показати, розповісти, пояснити тим, хто не вірить в те, що таке війна, окупант, "руський мир" і ОРДЛО... Проте... В ОРДЛО дефіцит трун!", – відреагувала Степова, яка після окупації змушена була покинути рідне місто і поїхала на підконтрольну Україні територію.

У коментарях до публікації вона зізналася, що з покійною у неї були, м'яко кажучи, розбіжності.

"Ольга Гончарова, до речі, затята сепарка, триколорадка, агресивна і мій заклятий ворог там була. Забороняла нам до війни проводити фестиваль української пісні "Криниченька", про рок і реп концерти взагалі, промовчу, що вона нам витворяла. Збирала гроші ополченню", – пише автор, але додає, що в даній публікації мова не про Гончарову, а про катастрофічну ситуацію зі смертністю під контролем окупантів.

Нагадаємо, Пушилін запанікував через безпорадність перед вірусом, звинувативши у всьому Україну.

Як повідомляла Politeka, у жителів ОРДО зібралися "віджимати" роками нажите майно.

Також писала Politeka, що Росія відмовилася допомагати жителям "ЛНР", які захворіли на китайський вірус.