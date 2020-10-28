У Росії учасники випробування вакцини "Супутник V" проти китайського вірусу цим самим вірусом захворіли

Як повідомляється в росЗМІ, директор центру Гамалеї, що розробив препарат, Олександр Гінцбург пояснив це тим, що вони могли отримати не вакцину, а плацебо.

За його словами, попередньо встановити, хто отримував препарат, а хто – речовину без лікувальних властивостей, можна буде в середині листопада.

Як відомо, ще в кінці вересня Гінцбург говорив, що в ході третього етапу 75% учасників випробувань отримають вакцину від коронавірусу, а 25% – плацебо.

"Це робиться для того, щоб порівняти епідеміологічну ефективність", – пояснив він.

Такий "успіх" препарату вже обговорили в соцмережах.

"Все, що ви хотіли знати про російську вакцину", – йдеться в твіті Μuд Ρöuccu під скрином новини про зараження учасників випробувань.

"Російський фуфломіцин!", "Головне – понти побити...", "Вірус мутує швидше, ніж створюються російські вакцини. Необхідно збільшити кількість розроблюваних вакцин до 6 на тиждень", "потрібно більше заражених ковідом – подумали розробники вакцини)", "Російська вакцина вона не для лікування, вона для гордості за велич Росії", "нічого, що вона ветеринарна і не діє. Ну, вимре 30 мільйонів, чого турбуватися? Просто вони не вписалися в російську вакцину", – пишуть у коментарях.

Як відомо, раніше глава російської біофармацевтичної компанії, науковий співробітник Інституту біохімічної фізики РАН Олександр Кудрявцев заявив, що вакцина від коронавірусу – це ветеринарний препарат.

"Це навіть не минуле покоління, це вакцини з ветеринарії! Там є вакцини такі, пептидні, від ящура, якими худобу колють, міліграмовими кількостями антигену. Ну, типу, якщо здохне - не страшно, головне, щоб заразу не розносив. Ну, нікому в здоровому глузді і добрій пам'яті не прийде в голову колоти ось це людям. Виявляється, прийшло. І це спало на думку одній з провідних наукових установ Росії. Я розчарований. Чесно. Немає конкурентів", – написав він у соцмережі.

Нагадаємо, у Росії "чудо-вакцину" від вірусу вирішили випробувати на дітях.

Як повідомляла Politeka, росіян налякала вітчизняна вакцинація від вірусу.

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