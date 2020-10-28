Домовлятися з Росією з приводу Криму і Донбасу абсолютно марне заняття

Таку думку озвучив у коментарі УНН перший президент України і голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

За його словами, Росія не змінить своєї поведінки в переговорному процесі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі після проведення місцевих виборів в Україні.

Він пояснив, що це випливає з матеріалів, які роздають представники РФ.

"Росія не розблокує переговорний процес. Це точно. Ось 28 жовтня у нас відеоконференція. Вони не збираються йти на компроміс або на якісь розмови, де можна було б робити поступки назустріч",-запевнив політик.

Кравчук підкреслив, що представники країни-агресора дуже твердо стоять "на якихось незрозумілих позиціях", які і не дають можливості налагодити переговори.

"Я не бачу, якихось можливостей домовлятися. Але все може бути. Подивимося, як піде розмова 28 жовтня", – додав Кравчук.

Також раніше повідомлялося, що глава української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук різко відповів представнику Росії Борису Гризлову.

"Не пред'являйте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна - незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови!"- сказав Кравчук, звертаючись до Гризлова.

Нагадаємо, Кравчук нагадав США і Британії про невиконані обіцянки перед Україною.

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Як Politeka писала, що Кравчук пояснив, чому Мінські домовленості потрібно змінити.