Договариваться с Россией по поводу Крыма и Донбасса совершенно бесполезное занятие

Такое мнение озвучил в комментарии УНН первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, Россия не изменит своего поведения в переговорном процессе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе после проведения местных выборов в Украине.

Он пояснил, что это следует из материалов, которые раздают представители РФ.

"Россия не разблокирует переговорный процесс. Это точно. Вот 28 октября у нас видеоконференция. Они не собираются идти на компромисс или на какие-то разговоры, где можно было бы делать уступки навстречу", – заверил политик.

Кравчук подчеркнул, что представители страны-агрессора очень твердо стоят "на каких-то непонятных позициях", которые и не дают возможности наладить переговоры.

"Я не вижу, каких-то возможностей договариваться. Но все может быть. Посмотрим, как пойдет разговор 28 октября", – добавил Кравчук.

Также ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук резко ответил представителю России Борису Грызлову.

"Не предъявляйте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина – независимое государство, которое не позволит диктовать ей любые условия!" – сказал Кравчук, обращаясь к Грызлову.

Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.

Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему Минские договоренности нужно изменить.