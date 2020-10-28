Бойовики "ДНР" зізнались у розграбуванні Донбасу на початку війни на сході України

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал одного з ватажків "ДНР" Олександра Ходаковського.

Так, творець терористичного батальйону "Восток" Олександр Ходаковський визнав, що в 2014 році бойовики розграбували Донбас для "вирішення військових і господарських завдань".

"Чотирнадцятий рік був динамічним у всьому, поряд з військовими завданнями спливала купа господарських проблем - військовий інструмент потрібно було якось утримувати. Я не зображую незайманого і не відводжу зніяковіло погляд, коли мені ставлять запитання - де брали гроші. Бізнес хотів вижити, тому йшов до найбільш, на його думку, адекватних", - написав він.

Ватажок "ДНР" заявив, що окупанти встановлювали "побори" на "цілком підйомному рівні".

"Я один раз взяв гріх на душу і дозволив "Хамадею" вивезти в Росію частину обладнання - тепер вони клепають сигарети десь під Євпаторією", - розповів терорист, визнавши, що обладнання підприємств банально вивозилося в Росію.

Він також розповів про те, як посприяв передачі бізнесу окупаційній владі "ДНР", однак згодом виявилося, що "держава" поставилася до компаній як до об'єктів для розграбування.

"Для порівняння, "Олімп" відразу "нахилили" на три з половиною мільйона доларів на місяць, а потім тютюн і горілку і зовсім передали в приватні руки близької до Захарченка людини", - обурився Ходаковський.

Нагадаємо, бойовики "ЛНР" та "ДНР" по п'яні несуть колосальні втрати на Донбасі, ватажки втратили контроль.

Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за "незалежний" Донбас.

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