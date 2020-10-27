Жителів "ЛНР" намагаються заманити до лав так званого ОМОНу за допомогою смс-розсилки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал Donetchanyn.

Так, в тексті смс-повідомлення чоловікам віком від 20 до 35 років пропонують стати "беркутівцями".

"Запрошуємо на службу в ОМОН "Беркут" МВС ЛНР чоловіків віком від 20 до 35 років", - йдеться в повідомленні.

Також в смс вказано контактний телефон для бажаючих приєднатись до лав бойовиків.

Військовий блогер наголосив, що такі повідомлення отримують жителі окупованого Луганська.

"Пишуть, що ось такі повідомлення приходять жителям Луганська. У ОМОНу линири все погано?" - запитав він.

Раніше повідомлялось, що російсько-окупаційні війська продовжують нести масштабні втрати. Так, днями стало відомо про загибель ватажка "Призрака", росіянина Олексія Маркова в дорожньо-транспортній пригоді.

Після опублікованої новини про те, що загинув один з ватажків "ЛНР", найманців Росії охопив неймовірний страх, а також хвиля скорботи. Бойовики зізнаються, що Марков був настільки впливовим в колах найманців, що цю втрату буде просто неможливо заповнити: "це величезна втрата. Але пізно вити".

Нагадаємо, бойовики по п'яні несуть колосальні втрати на Донбасі, ватажки втратили контроль.

Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за «незалежний» Донбас.

Також Politeka писала, що бойовиків "ДНР" косить нова напасть, жителі не витримали.