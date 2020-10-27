Жителей "ЛНР" пытаются заманить в ряды так называемого ОМОНа с помощью смс-рассылки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал Donetchanyn.

Так, в тексте смс-сообщения мужчинам в возрасте от 20 до 35 лет предлагают стать "беркутовцами".

"Приглашаем на службу в ОМОН "Беркут" МВД ЛНВ мужчин в возрасте от 20 до 35 лет", - говорится в сообщении.

Также в смс указан контактный телефон для желающих присоединиться к рядам боевиков.

Военный блогер подчеркнул, что такие сообщения получают жители оккупированного Луганска.

"Пишут, что вот такие сообщения приходят жителям Луганска. У ОМОНа лыныры все плохо?"- спросил он.

Ранее сообщалось, что російсько-оккупационные войска продолжают нести масштабные потери. Так, на днях стало известно о гибели главаря "Призрака", россиянина Алексея Маркова в дорожно-транспортном происшествии.

После опубликованной новости о том, что погиб один из главарей "ЛНР", наемников России охватил невероятный страх, а также волна скорби. Боевики признаются, что Марков был настолько влиятельным в кругах наемников, что эту потерю будет просто невозможно восполнить: "Это огромная потеря. Но поздно выть".

Напомним, боевики по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизнь за «независимый» Донбасс.

Также Politeka писала, что боевиков " ДНР " косит новая напасть, жители не выдержали.