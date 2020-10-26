Кремлівські пропагандисти черговий раз зганьбилися, розповідаючи про протести в Білорусі

В якості наслідків багатотисячних мітингів в сусідній державі в ефірі "Росія 24" показали кадри з Карабаху, на яких розбомблені будинки і вулиці.

Увагу на цю "накладочку" звернув блогер Մιtαuskαs, про що написав у соцмережах, прикріпивши відповідне відео.

"Нічого особливого. Просто пропагандисти "Росія 24" видають кадри з Карабаху за наслідки протестів у Мінську. Без "розіп'ятих хлопчиків" ані дня!",- підписав публікацію автор.

Ничего особенного. Просто пропагандисты "Россия 24" выдают кадры из Карабаха за последствия протестов в Минске.



Без "распятых мальчиков" ни дня! pic.twitter.com/9uES9ky91Y — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) October 26, 2020

Невідомо, була це помилка редакторів чи журналісти спеціально нагнітали ситуацію, але побачене розлютило читачів:

"Це рівень Північної Кореї", "хворі виродки", "Ну зрозуміло, мітингувальники марширували так, що будинки від резонансу розвалювалися. Бидло схаває і це", "Ну продажність журналістів походу нормою стала. спочатку Комсомольська правда кадри з Гянджі видала як кадри зі Степанакерта (Ханкенді), тепер Мінськ", "грьобаний смітник кремлядський", – пишуть під публікацією обурені користувачі.

Раніше ми писали про те, що жителі тимчасово окупованих територій Донбасу скаржаться на місцеві ЗМІ, які ігнорують реальні проблеми в ОРДЛО і подають неправдиву інформацію.

"У чорну яму наше телебачення, нічого об'єктивного, все нашаровано і прикрашено, про корупцію – ні слова, про продажну медицину – ні слова, про затримки зарплат – ні слова, про свавілля поліцаїв і вояк – ні слова, все красиво і гармонійно, солодко, м'яко і тепло", – написав у соцмережах один з тих, хто живе на окупованих територіях.

Нагадаємо, у Білорусі використовують Україну для розгону протестувальників.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.

Також Politeka писала, що звірства білоруських омонівців зняли на відео.