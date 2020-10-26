Кремлевские пропагандисты очередной раз опозорились, рассказывая о протестах в Беларуси

В качестве последствий многотысячных митингов в соседнем государстве в эфире «Россия 24» показали кадры из Карабаха, на которых разбомбленные дома и улицы.

Внимание на эту «накладочку» обратил блогер Մιtαuskαs, о чем написал в соцсетях, прикрепив соответствующее видео.

«Ничего особенного. Просто пропагандисты "Россия 24" выдают кадры из Карабаха за последствия протестов в Минске. Без "распятых мальчиков" ни дня!», – подписал публикацию автор.

Ничего особенного. Просто пропагандисты "Россия 24" выдают кадры из Карабаха за последствия протестов в Минске.



Без "распятых мальчиков" ни дня! pic.twitter.com/9uES9ky91Y — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) October 26, 2020

Неизвестно, была ли это ошибка редакторов, или же журналисты специально нагнетали ситуацию, но увиденное разозлило читателей:

«Это уровень Северной Кореи», «Больные ублюдки», «Ну понятно, митингующие маршировали так, что дома от резонанса разваливались. Быдло схавает и это», «Ну продажность журналистов походу нормой стала. сначала комсомольская правда кадры из Гянджи выдала как кадры из Степанакерта (Ханкенди), теперь Минск», «грёбанная помойка кремлядская», – пишут под публикацией возмущенные пользователи.

Ранее мы писали о том, что жители временно оккупированных территорий Донбасса жалуются на местные СМИ, которые игнорируют реальные проблемы в ОРДЛО и подают ложную информацию.

«В черную яму наше телевидение, ничего объективного, все наслащено и украшено, о коррупции - ни слова, о продажной медицине - ни слова, о задержках зарплат - ни слова, о беспределе полицаев и вояк - ни слова, все красиво и гармонично, сладко, мягко и тепло», – написал в соцсетях один из тех, кто живет на оккупированных территориях.

Напомним, в Беларуси используют Украину для разгона протестующих.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.

Также Politeka писала, что зверства белорусских омоновцев сняли на видео.