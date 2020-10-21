Против Украины развернули пропагандистскую кампанию на белорусском ТВ
Белорусский народ запугивают "ужасными последствиями" революций, чтобы они не пытались идти против власти. Для этого используют украинцев, которые покинули оккупированные районы Донбасса и живут сейчас в Беларуси, передает СТБ.
В сюжете говорится, что для усиления драматичности показывают кадры на востоке Украины, а на фоне этого демонстрируют счастливую жизнь в Беларуси, которую якобы пытаются развалить протестующие против Лукашенко.
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При этом белорусское телевидение ничего не говорит о российской агрессии на Донбассе. Зато там оперируют терминами, которые использовали в свое время российские пропагандисты, то есть ТВ Беларуси научились всему у пропагандистов Кремля.
"Почерк российских пропагандистов в белорусских государственных СМИ появился после того, как там массово уволились сотрудники, которые не выдержали цензуры во время массовых протестов и избиений со стороны силовиков", – сказано в сюжете СТБ.
Также ранее сообщалось, что режим Александра Лукашенко активно использует средства информационно-психологических операций против протестующих в Беларуси.
В частности, в Минске заметили звуковещательную станцию ЗС-82 на базе БРДМ-2. ЗС-82 обеспечивает расстояние звукового вещания пропаганды до 6 километров.
Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.
Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.