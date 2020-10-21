Методы очень схожи на российские во время Евромайдана

Против Украины развернули пропагандистскую кампанию на белорусском ТВ



Белорусский народ запугивают "ужасными последствиями" революций, чтобы они не пытались идти против власти. Для этого используют украинцев, которые покинули оккупированные районы Донбасса и живут сейчас в Беларуси, передает СТБ.

В сюжете говорится, что для усиления драматичности показывают кадры на востоке Украины, а на фоне этого демонстрируют счастливую жизнь в Беларуси, которую якобы пытаются развалить протестующие против Лукашенко.

При этом белорусское телевидение ничего не говорит о российской агрессии на Донбассе. Зато там оперируют терминами, которые использовали в свое время российские пропагандисты, то есть ТВ Беларуси научились всему у пропагандистов Кремля.

"Почерк российских пропагандистов в белорусских государственных СМИ появился после того, как там массово уволились сотрудники, которые не выдержали цензуры во время массовых протестов и избиений со стороны силовиков", – сказано в сюжете СТБ.

Также ранее сообщалось, что режим Александра Лукашенко активно использует средства информационно-психологических операций против протестующих в Беларуси.

В частности, в Минске заметили звуковещательную станцию ЗС-82 на базе БРДМ-2. ЗС-82 обеспечивает расстояние звукового вещания пропаганды до 6 километров.

Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.