Російський бізнесмен вірменського походження Грант Агасьян запропонував несподіваний спосіб вирішення конфлікту в Нагірному Карабах

Він записав відеозвернення, в якому заявив, що війна – не вихід, і пора вирішувати проблему цивілізованими методами. Наприклад, економічними:

"Азербайджанська сторона повинна розуміти, що вирішити цю проблему таким чином (військовим шляхом) не вдасться. Ми ніколи не здамося. Ми відкладаємо вирішення проблеми Нагірного Карабаху на довгі роки, на десятиліття".

Тому, щоб врегулювати конфлікт, бізнесмен запропонував викупити в Азербайджана цю територію.

"Ми, вірменські підприємці з різних країн світу, готові укласти угоду. Ми готові оцінити цю землю і викупити претензії на неї повністю раз і назавжди у наших азербайджанських колег. Ми зберемо дані кошти, викупимо цю землю і віддамо її людям, які живуть на ній", – запевнив Агасьян.

Щоб визначити вартість території, автор ідеї запропонував провести незалежну оцінку землі, враховуючи її реальну ринкову ціну, поточний стан об'єктів нерухомості після бомбардувань, або ж порахувати, скільки бюджети Вірменії та Азербайджану недоотримують через Нагірний Карабах.

Раніше ми писали про те, що біля кордону Вірменії і Нагірного Карабаху з'явилися військовослужбовці з російськими прапорами. Відповідними фотографіями поділився британський кінорежисер Еміль Гессен, який зараз знаходиться в Нагірному Карабасі. Після появи знімків поповзли чутки про те, що російська армія таки вирішила включитися в конфлікт і стати на бік Вірменії.

Ми також писали про те, що азербайджанська армія перерізала основний маршрут, який пов'язував Іран і Вірменію

Саме цим маршрутом користувалася Росія, коли доставляла до Вірменії важке озброєння - тепер вона не зможе поставляти зброю. Єреван виявився фактично ізольований від сухопутних поставок з Ірану, що стає серйозною загрозою для країни в умовах воєнного наступу Азербайджану в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, над Азербайджаном піднято синьо-жовтий прапор, Україну дякують за підтримку.

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