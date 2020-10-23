В Армении хотят отправить в Карабах "миротворцев" из РФ

Армения готова обсудить вопрос введения миротворцев на территорию Нагорного Карабаха

Как передает Politeka со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

Так, по его словам, "компромиссом" в этом вопросе могут стать российские "миротворцы".

"Я могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, здесь тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев", - отметил Пашинян.

Кроме этого, он заговорил об учете мнения других региональных стран, заинтересованных в деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

По убеждению главы армянского правительства, пока позиция Азербайджана не изменится, нереально говорить о дипломатическом разрешении конфликта.

"Ереван поддерживает антитеррористические действия и допускает возможность российских превентивных операций против боевиков... Для Армении приемлем ввод миротворцев", - подчеркнул он.

Как известно, ранее в Госдуме заявили, что РФ готова пойти на силовой прорыв воздушного пространства Грузии для переброски военной помощи Армении. Уже была информация, что у границы Армении и Нагорного Карабаха появились военнослужащие с российскими флагами.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.