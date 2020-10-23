Армения готова обсудить вопрос введения миротворцев на территорию Нагорного Карабаха
Как передает Politeka со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.
Так, по его словам, "компромиссом" в этом вопросе могут стать российские "миротворцы".
"Я могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, здесь тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев", - отметил Пашинян.
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Кроме этого, он заговорил об учете мнения других региональных стран, заинтересованных в деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
По убеждению главы армянского правительства, пока позиция Азербайджана не изменится, нереально говорить о дипломатическом разрешении конфликта.
"Ереван поддерживает антитеррористические действия и допускает возможность российских превентивных операций против боевиков... Для Армении приемлем ввод миротворцев", - подчеркнул он.
Как известно, ранее в Госдуме заявили, что РФ готова пойти на силовой прорыв воздушного пространства Грузии для переброски военной помощи Армении. Уже была информация, что у границы Армении и Нагорного Карабаха появились военнослужащие с российскими флагами.
Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.
Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.