В Азербайджане поблагодарили Украину, Пакистан, Израиль и Турцию за поддержку

"Друзья, как говорится, познаются в беде! Я одно знаю 100% Азербайджанцы никогда не забывают поддержку со стороны!", "Такой странный союз образовался. Мусульман, иудей и христьян объединила Россия", "Дай Аллах, чтобы братья украинцы вернули свои земли", - писали в сети.

Такой поступок местных жителей не остался без внимания общества:

Также мы сообщали, что у границы Армении и Нагорного Карабаха появились военнослужащие с российскими флагами.

Как пишут в СМИ, соответствующими фотографиями поделился британский кинорежиссер Эмиль Гессен, который сейчас находится в Нагорном Карабахе.

После появления снимков поползли слухи о том, что российская армия таки решила включиться в конфликт и стать на сторону Армении.