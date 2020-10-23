На опубликованных кадрах видно, как над воротами в одном из сел, азербайджанцы повесили флаги стран, поддержавших их страну в борьбе за освобождение оккупированных территорий.
Такой поступок местных жителей не остался без внимания общества:
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Также мы сообщали, что у границы Армении и Нагорного Карабаха появились военнослужащие с российскими флагами.
Как пишут в СМИ, соответствующими фотографиями поделился британский кинорежиссер Эмиль Гессен, который сейчас находится в Нагорном Карабахе.
После появления снимков поползли слухи о том, что российская армия таки решила включиться в конфликт и стать на сторону Армении.
Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.
Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.