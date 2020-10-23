Российский бизнесмен армянского происхождения Грант Агасьян предложил неожиданный способ решения конфликта в Нагорном Карабахе

Он записал видеообращение, в котором заявил, что война – не выход, и пора решать проблему цивилизованными методами. Например, экономическими:

«Азербайджанская сторона должна понимать, что решить эту проблему таким образом (военным путем) не удастся. Мы никогда не сдадимся. Мы откладываем решение проблемы Нагорного Карабаха на долгие годы, на десятилетия».

Поэтому, чтобы урегулировать конфликт, бизнесмен предложил выкупить у Азербайджана эту территорию.

«Мы, армянские предприниматели из самых разных стран мира, готовы заключить сделку. Мы готовы оценить эту землю и выкупить претензии на нее полностью раз и навсегда у наших азербайджанских коллег. Мы соберем данные средства, выкупим эту землю и отдадим ее людям, которые живут на ней», – заверил Агасьян.

Чтобы определить стоимость территории, автор идеи предложил провести независимую оценку земли, учитывая ее реальную рыночную цену, текущее состояние объектов недвижимости после бомбардировок, либо же посчитать, сколько бюджеты Армении и Азербайджана недополучают из-за Нагорного Карабаха.

Ранее мы писали о том, что у границы Армении и Нагорного Карабаха появились военнослужащие с российскими флагами. Соответствующими фотографиями поделился британский кинорежиссер Эмиль Гессен, который сейчас находится в Нагорном Карабахе. После появления снимков поползли слухи о том, что российская армия таки решила включиться в конфликт и стать на сторону Армении.

Мы также писали о том, что азербайджанская армия перерезала основной маршрут, который связывал Иран и Армению

Именно этим маршрутом пользовалась Россия, когда доставляла в Армению тяжелое вооружение - теперь она не сможет поставлять оружие. Ереван оказался фактически изолирован от сухопутных поставок из Ирана, что становится серьезной угрозой для страны в условиях военного наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Напомним, над Азербайджаном поднят сине-желтый флаг, Украину благодарят за поддержку.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Пашинян заговорил о вводе военных РФ после разгрома Армении в Карабахе.