За сім років нічого кращого не вигадали

Росія запропонувала дивний спосіб вирішення проблеми нестачі води в Криму

Зокрема, російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін, який також призначений Кремлем "куратором" півострова, запропонував використовувати стічні води, щоб забезпечити Крим водою. Схоже, влада Кремля вважає, що така вода підійде і людям, і худобі - за 7 років вони не змогли вигадати нічого кращого.

Він пояснив, що Росія нібито запустить систему очищення стічних вод, щоб повторно їх використовувати на потреби населення, передає прес-служба Кремль.

За його словами, план РФ розрахований на реалізацію 14 заходів з 2020 по 2024 рік з фінансуванням на 48 млрд рублів (17,5 млрд грн). Він пояснив, що зараз на півострові деякі роботи проводяться з використанням прісної води з питних джерел.

"Частину робіт, у тому числі полив територій, прибирання міста, можна було б робити і технічною водою. Тому ми сьогодні теж в рамках реконструкції каналізаційно-очисних споруд "Південні" передбачаємо додатково таку функцію, щоб не тільки питною водою вирішувати всі питання, але щоб розділити на технічну воду і на питну",- сказав Хуснуллін.

Нагадаємо, що у Кремля було 7 років на вирішення проблеми Криму з водою, але жодна пропозиція не допомогла півострову.

Також раніше повідомлялося, що нестача прісної води пов'язана не тільки з тим, що на півострові почалася катастрофічна посуха.

Як пояснила Кримська активістка і публіцист Лариса Волошина, окупанти перенаселили півострів росіянами, максимально видоївши півострів.

Зараз особливо гостро ця проблема стоїть у найбільших містах-Сімферополі та Севастополі. Такого не було сотні років на півострові.

Нагадаємо, українські воїни яскраво пояснили, чому у РФ немає шансів на Донбасі.

Також Politeka писала, що окупанти в Криму злили небезпечні відходи в море, нікому немає діла: кричущі кадри.