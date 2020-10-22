Біля кордону Вірменії і Нагірного Карабаху з'явилися військовослужбовці з російськими прапорами

Як пишуть у ЗМІ, відповідними фотографіями поділився британський кінорежисер Еміль Гессен, який зараз перебуває в Нагірному Карабасі. Після появи знімків поповзли чутки про те, що російська армія таки вирішила включитися в конфлікт і стати на бік Вірменії.

За словами Гессена, військові під прапорами Росії спостерігали за ситуацією біля лінії зіткнення.

Азербайджанська преса пише, що це не російські ЗС, а війська Вірменії підняли російські прапори, щоб уникнути атаки противника.

Журналісти турецького видання EN SON HABER також озвучили свою позицію:

"Азербайджан продовжує відвойовувати окуповані території в Нагірному Карабасі. Зазнавши великих поразок і рятуючись від конфлікту, Вірменія намагається захистити окуповані кордони, встановлюючи на прикордонній території російські прапори", - йдеться в одній з публікацій видання.

Відзначимо, що незабаром після того, як навколо знімків піднявся резонанс, Гессен видалив фотографії зі своєї сторінки в Twitter.

Раніше ми повідомляли про те, що стали відомі цілі президента Туреччини в Нагірному Карабасі. Він затіяв дуже тонку гру для остаточної поразки Росії на зовнішньополітичній арені, і війна в Карабасі – один зі способів домогтися цього якнайшвидше.

Навіть найскромніші результати на полі бою Ердоган перетворить на політичний розгром свого партнера Володимира Путіна. Його завдання-закріпитися в цьому регіоні, стати учасником переговорного процесу, узаконивши свій статус офіційно, а крім того, не давши Алієву остаточно перемогти, залишити його на короткому повідку і маніпулювати ним у разі необхідності.

Нагадаємо, Азербайджан завдав точного удару по армії Вірменії.

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