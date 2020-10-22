У границы Армении и Нагорного Карабаха появились военнослужащие с российскими флагами

Как пишут в СМИ, соответствующими фотографиями поделился британский кинорежиссер Эмиль Гессен, который сейчас находится в Нагорном Карабахе. После появления снимков поползли слухи о том, что российская армия таки решила включиться в конфликт и стать на сторону Армении.

По словам Гессена, военные под флагами России наблюдали за ситуацией у линии соприкосновения.

Азербайджанская пресса пишет, что это не российские ВС, а войска Армении подняли российские флаги, чтобы избежать атаки противника.

Журналисты турецкого издания EN SON HABER также озвучили свою позицию:

«Азербайджан продолжает отвоевывать оккупированные территории в Нагорном Карабахе. Потерпев большие поражения и спасаясь от конфликта, Армения пытается защитить оккупированные границы, устанавливая на приграничной территории российские флаги», – говорится в одной из публикаций издания.

Отметим, что вскоре после того, как вокруг снимков поднялся резонанс, Гессен удалил фотографии со своей страницы в Twitter.

Ранее мы сообщали о том, что стали известны цели президента Турции в Нагорном Карабахе. Он затеял очень тонкую игру для окончательного поражения России на внешнеполитической арене, и война в Карабахе – один из способов добиться этого быстрее всего.

Даже самые скромные результаты на поле боя Эрдоган превратит в политический разгром своего партнера Владимира Путина. Его задача – закрепиться в этом регионе, стать участником переговорного процесса, узаконив свой статус официально, а кроме того, не дав Алиеву окончательно победить, оставить его на коротком поводке и манипулировать им в случае необходимости.

Напомним, Азербайджан нанес точный удар по армии Армении.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.