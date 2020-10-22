У МЗС України відповіли Кремлю з приводу проблем Криму, в яких країна-агресор постійно звинувачує Україну

Зокрема, перша заступник Міністра закордонних справ Еміне Джапарова 21 жовтня виступила на міжнародній конференції "проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів Криму в умовах російської окупації". Тим часом представники Кремля погрожують звернутися до суду Гааги, якщо Северо-Крымский канал не буде відкрито.

Заява Еміне Джапарової була оприлюднена в офіційному акаунті МЗС України у Facebook.

Джапарова заявила, що Кремль "штучно політизує" питання з постачанням анексованого Криму прісною водою. Вона нагадала, що РФ є окупантом, несе повну відповідальність за забезпечення захоплених нею територій і не може висувати Україні жодних претензій.

Представниця МЗС зазначила, що Україна не блокувала жодного природного водотоку до Криму. А на закриття штучного каналу Київ мав повне право, про що часто забуває Кремль, звинувачуючи Україну в катастрофі з водою на півострові.

"Це ціна окупаціі, яка тільки зростатиме, і те, про що Росія мала думати перш, ніж зважитися на злочин окупації української території. Україна не постачатиме воду для розвитку російського військово-промислового комплексу в окупованому Криму", - заявила Джапарова.

Заступник міністра уточнила, що справжньою причиною проблем Криму з водою стала мілітаризація півострова після окупації, а також штучна зміна демографічного складу. Через появу на півострові російських військ і простих громадян РФ, попит на прісну воду різко збільшився. У підсумку були за 6 років майже повністю вичерпані наявні ресурси.

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