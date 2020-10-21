На окупованих територіях Донбасу проблеми із зарплатами все сильніше загострюються, через що люди влаштовують забастовки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий сайт lifedon.com.ua.

Так, у "ДНР" на металургійних підприємствах виникла чергова криза з виплатами. Працівникам заборгували зарплату за 4-5 місяців. На тлі цього на початку жовтня пройшли мітинги на Єнакіївському металургійному заводі. Хвиля обурень пройшла і на Макіївському меткомбінаті, а також на Донецькому металургійному заводі.

В окупованій Макіївці працівникам обіцяли видати зарплату 21 жовтня за липень, а 24 жовтня - за серпень. Однак, обіцяних перших виплат співробітники меткомбінату не отримали, тому 20 жовтня розпочали страйк.

"У Макіївці повністю зупинився металургійний завод (філія №3 ЗАТ Внешторгсервіс). Робочі відмовилися виконувати свої обов'язки, так як керівництво не виконало їхні вимоги", - повідомили працівники.

Також у Єнакієво працівники заводу перегородили всі під'їзди до підприємства бетонними блоками через борги по зарплаті.

Що ж стосується Донецького метзаводу, останню зарплату тут працівники бачили у травні.

Очікується, що незабаром до бунту металургів "ДНР" можуть приєднатися і колеги з "ЛНР", де також не виплачують зарплату протягом багатьох місяців.

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