На оккупированных территориях Донбасса проблемы с зарплатами все сильнее обостряются, из-за чего люди устраивают забастовки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный сайт lifedon.com.ua.

Так, в "ДНР" на металлургических предприятиях возник очередной кризис с выплатами. Работникам задолжали зарплату за 4-5 месяцев. На фоне этого в начале октября прошли митинги на Енакиевском металлургическом заводе. Волна возмущений прошла и на Макеевском меткомбинате, а также на Донецком металлургическом заводе.

В оккупированной Макеевке работникам обещали выдать зарплату 21 октября за июль, а 24 октября - за август. Однако обещанных первых выплат сотрудники меткомбината не получили, поэтому 20 октября начали забастовку.

"В Макеевке полностью остановился металлургический завод (филиал №3 ЗАО Внешторгсервис). Рабочие отказались выполнять свои обязанности, так как руководство не выполнило их требования", - сообщили работники.

Также в Енакиево работники завода перегородили все подъезды к предприятию бетонными блоками из-за долгов по зарплате.

Что же касается Донецкого метзавода, последнюю зарплату здесь работники видели в мае.

Ожидается, что вскоре к бунту металлургов "ДНР" могут присоединиться и коллеги из "ЛНР", где также не выплачивают зарплату в течение многих месяцев.

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