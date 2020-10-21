Поки окупаційна влада ОРЛО рапортує про те, що ситуація з поширенням китайського вірусу в "республіці" під контролем, на ділі все зовсім навпаки

Як саме йдуть справи з поширенням вірусу в "ЛНР", пишуть користувачі в соцмережах, а однією з розповідей поділився блогер Фашик Донецький у своєму телеграм-каналі, передає Politeka.net.

За словами автора поста, ім'я якого невідоме, люди на окупованій території Луганщини “мруть пачками", а в Луганську – "43-62 людини на добу".

"У МВС у дільничних купа матеріалів про раптову кончину. Всім інформаційникам дали команду мовчати або говорити, що йде боротьба з пневмоніями, і все добре. Про смерті мовчати. В "ЛНР" за добу помирає 327-532 людини", – пише топікстартер і цікавиться, хто ж відповість за розвал медицини в "республіці".

"Влада приховує реальну картину, оскільки боїться, що через це полетять голови. Пащенко малює ілюзійні картини. Вольман продав дороге обладнання і сподівається, як завжди, відкупитися. Пасічник вдає, що нічого не бачить і не знає – це у нього виходить найкраще. Якщо про кінця року в "Л/ДНР" не відбудуться серйозні політичні зміни, то на регіоні можна буде остаточно ставити хрест", – резюмує автор.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях Донбасу на тлі пандемії коронавірусу ще відчутніше погіршилася ситуація з медициною. Люди розповідають, що в місцевих лікарнях з самого ранку спостерігаються величезні черги. При цьому жителі Макіївки, приходячи в лікарню, не дотримуються дистанції і нехтують носінням масок.

Нагадаємо, Росія відмовилася допомагати жителям "ЛНР", які захворіли китайським вірусом.

Як повідомляла Politeka, росіян налякала вітчизняна вакцинація від вірусу.

Також Politeka писала, що у ВООЗ розкрили терміни масштабної вакцинації.