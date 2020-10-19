Кремль "продинамив" звернення "ЛНР" з приводу російської вакцини від китайського вірусу для ОРДЛО

Про це повідомила так звана "міністр охорони здоров'я" ОРДЛО Наталія Пащенко, передає Діалог.



При цьому було проігнороване не тільки прохання надати її в якості гуманітарної допомоги для бойовиків, але також в Росії відмовилися її продати для ОРДЛО.

"Ми вийшли на ринок РФ з питанням придбання вакцини за грошові кошти, але постачальники не відгукнулися",- розповіла Пащенко, пояснивши, що вакцини поки не буде.

Тобто в осяжному майбутньому вакцинація від COVID - 19 на підконтрольній "ЛНР" території проводитися не буде. В черговий раз Росія показала, що їй глибоко плювати на все, що відбувається з бойовиками та місцевими.

Тим, часом в пропагандистських ЗМІ шириться інформація про те, що вакцину нібито вводили членам незаконних збройних бандформувань "ЛНР" і "ДНР" і російським військовим, які знаходяться на Донбасі. При цьому захворюваність COVID-19 - у бойовиків катастрофічна.

Також раніше повідомлялося, що Росія запустила в соцмережах кампанію з дезінформації проти вакцини від китайського вірусу.

Зокрема, Оксфордський університет і фармацевтична компанія AstraZeneca активно розробляють вакцину від вірусу, але російські ЗМІ і боти роблять все для того, щоб дискредитувати розробку. Найбільш поширеним фейком є твердження, що один укол перетворить людей на мавп.

Дійшло до того, що фейки почали показувати на центральних каналах Росії, щоб налякати більшу кількість людей.

Нагадаємо, ізраїльський інфекціоніст про російську "вакцину" від китайського вірусу.

Як повідомляє Politeka, росіян налякала вітчизняна вакцинація від вірусу.

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