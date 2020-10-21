Пока оккупационные власти ОРЛО раппортируют о том, что ситуация с распространением китайского вируса в «республике» под контролем, на деле все совсем наоборот

Как именно обстоят дела с распространением вируса в «ЛНР», пишутпользователи в соцсетях, а одним из рассказов поделился блогер Фашик Донецкий в своем телеграмм-канале, передает Politeka.net.

По словам автора поста, имя которого неизвестно, люди на оккупированной территории Луганщины “мрут пачками», а в Луганске – «43-62 человека в сутки».

«В МВД у участковых куча материалов по скоропостижной кончине. Всем информационщикам дали команду молчать либо говорить, что идет борьба с пневмониями, и все хорошо. О смертях молчать. В «ЛНР» за сутки умирает 327-532 человека», – пишет топикстартер и интересуется, кто же ответит за развал медицины в «республике».

«Власти скрывают реальную картину, так как боятся, что из-за этого полетят головы. Пащенко рисует иллюзионные картины. Вольман продал дорогостоящее оборудование и надеется, как всегда, откупиться. Пасечник делает вид, что ничего не видит и не знает – это у него получается лучше всего. Если о конца года в «Л/ДНР» не произойдут серьезные политические изменения, то на регионе можно будет окончательно ставить крест», – резюмирует автор.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донбасса на фоне пандемии коронавируса еще ощутимее ухудшилась ситуация с медициной. Люди рассказывают, что в местных больницах с самого утра наблюдаются огромные очереди. При этом жители Макеевки, приходя в больницу, не соблюдают дистанцию и пренебрегают ношением масок.

Напомним, Россия отказалась помогать жителям "ЛНР", которые заболели китайским вирусом.

Как сообщала Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.

Также Politeka писала, что в ВОЗ раскрыли сроки масштабной вакцинации.