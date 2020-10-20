Дистанції, саме собою, ніхто не дотримується

На окупованих територіях Донбасу на тлі пандемії коронавірусу ще відчутніше погіршала ситуація з медициною

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Фашик донецький".

Так, український військовий блогер опублікував скарги жителів окупованої Макіївки у соцмережі. Люди розповідають, що в місцевих лікарнях від самого ранку спостерігаються величезні черги. При цьому жителі Макіївки, приходячи до лікарні, не дотримуються дистанції та нехтують носінням масок.

"Черга до терапевта о 9 ранку. І це тільки один бік - той, де всі стоять з температурою. З іншого боку, за огородженням, із заднього проходу приймають нетемпературних хворих", - повідомляє автор публікації.

На опублікованих кадрах можна побачити величезну чергу у коридорі лікарні - люди буквально стоять одне на одному.

"В Макіївці СБУ провела спецоперацію під назвою "черга в лікарні", - іронізував блогер.

Раніше повідомлялось, що катастрофічну ситуацію з ліками в ОРДЛО вже визнають і самі окупанти, незважаючи на бажання показати райдужну картинку. В "республіках" практично не залишилося антирабічної вакцини (від сказу), препаратів для лікування онкологічних захворювань, ліків ВІЛ-інфікованим.

Нагадаємо, "вакцини не буде": Росія відмовилася допомагати жителям "ЛНР", які захворіли на китайський вірус.

Як повідомляла Politeka, росіян налякала вітчизняна вакцинація від вірусу.