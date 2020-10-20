Дистанцию, само собой, никто не соблюдает

На оккупированных территориях Донбасса на фоне пандемии коронавирус еще ощутимее ухудшилась ситуация с меициной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Фашик донецкий".

Так, украинский военный блогер опубликовал жалобы жителей оккупированной Макеевки в соцсети. Люди рассказывают, что в местных больницах с самого утра наблюдаются огромные очереди. При этом жители Макеевки, приходя в больницу, не соблюдают дистанцию и пренебрегают ношением масок.

"Очередь к терапевту в 9 утра. И это только одна сторона - та, где все стоят с температурой. С другой стороны, за ограждением, с заднего прохода принимают нетемпературных больных", - сообщает автор публикации.

На опубликованных кадрах можно увидеть огромную очередь в коридоре больницы - люди буквально стоят друг на друге.

"В Макеевке СБУ провела спецоперацию под названием "очередь в больнице", - иронизировал блогер.

Ранее сообщалось, что катастрофическую ситуацию с лекарствами в ОРДЛО уже признают и сами оккупанты, несмотря на желание показать радужную картинку. В "республиках" практически не осталось антирабической вакцины (от бешенства), препаратов для лечения онкологических заболеваний, лекарств ВИЧ-инфицированным.

Напомним, "вакцины не будет": Россия отказалась помогать жителям "ЛНР", которые заболели китайским вирусом.

Как сообщала Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.