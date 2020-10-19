Жителі Білорусі яскраво "зустріли" журналістів з Росії та розповіли, що вони думають про лідера країни-агресора Володимира Путіна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, громадяни Білорусі висловили все, що думають про Путіна і про ту політику, яку веде РФ по відношенню до своїх сусідів.

Свою позицію з цього приводу люди вирішили висловити, побачивши російського пропагандиста, який приїхав робити репортаж про події в Білорусі.

Так, учасники одного з мітингів прогнали із заходу кореспондента, якого вважали лояльним до дій Олександра Лукашенка. Знімальну групу оточили, а від кореспондента вимагали піти з мітингу.

На питання "Вам що не подобається Путін?" люди скандували у відповідь "Ні!".

Також білоруси кричали "Йдіть геть!" та "Російська тварина!" на адресу журналістів.

При цьому слід зазначити, що серед учасників протесту була не тільки молодь, але і люди пенсійного віку.

"Пішов Путін геть!", "Вбивця, покидьок!", "Ти не працєш, ти продався, ти обманюєш людей!", "Отруїв Навального, вбивця, покидбок!", "Російська тварина! Я - росіянка, а ти російська тварина!" - кричали люди на адресу пропагандистів Кремля.

Нагадаємо, Лукашенко "нишком" вступив на посаду президента.

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