Жители Беларуси ярко "встретили" журналистов из России и рассказали, что они думают о лидере страны-агрессора Владимире Путине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, граждане Беларуси высказали все, что думают о Путине и о той политике, которую ведет РФ по отношению к своим соседям.

Свою позицию по этому поводу люди решили высказать, увидев российского пропагандиста, приехавшего делать репортаж о событиях в Беларуси.

Так, участники одного из митингов прогнали с мероприятия корреспондента, которого считали лояльным к действиям Александра Лукашенко. Съемочную группу окружили, а от корреспондента требовали уйти с митинга.

На вопрос "Вам что не нравится Путин?" люди скандировали в ответ "Нет!".

Также белорусы кричали "Пошли вон!" и "российское животное!" в адрес журналистов.

При этом следует отметить, что среди участников протеста была не только молодежь, но и люди пенсионного возраста.

"Пошел Путин вон!", "Убийца, подонок!", "Ты не работаешь, ты продался, ты обманываешь людей!", "Отравил Навального, убийца, подонок!", "Российское животное! Я - русская, а ты российское животное!" - кричали люди в адрес пропагандистов Кремля.

Напомним, Лукашенко "втихаря" вступил в должность президента.

Также Politeka писала о встречи Лукашенко и Путина: раскрыты детали сделки, "поддержка Кремля в обмен на...".