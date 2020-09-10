Александр Лукашенко давно решил судьбу Беларуси и ему плевать на мнение официального Киева

Такое мнение озвучил дипломат Владимир Огрызко. При этом бывший глава украинского МИД добавил, что президент Беларуси не сильно прислушивается и к мнению Европейского союза.

Об этом он рассказал в статье, опубликованной изданием Главред.

Он пояснил, что в сложившейся ситуации главной для Лукашенко стала позиция России, поскольку удержаться у власти он сможет только лишь благодаря помощи РФ.

"Правда, поддержку Кремль ему предоставит в обмен на сдачу национальных интересов Беларуси", - написал Огрызко.

Огрызко убежден, что в Москве, куда должен на днях прилететь президент Беларуси, уже подготовили для Лукашенко "подарок" в виде документов о создании Союзного государства, и он будет просто вынужден их подписать.



Понятно, что в такой ситуации Александр Лукашенко не будет считаться ни с нашей страной, ни с Евросоюзом, ни с Западом в целом.

"Ведь для него сегодня приоритетом является сохранение власти. Вместе с тем, это должно вызывать серьезную обеспокоенность у руководства Украины в связи с высокой вероятностью появления дополнительных угроз", - резюмировал дипломат.

Напомним, что в течении ближайших пары недель Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретятся в Кремле. Об этом написал в своем телеграмм-канала главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.

Также Politeka писала, что зверства белорусских омоновцев Лукашенко сняли на видео.