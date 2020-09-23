Олександр Лукашенко під час таємної інавгурації в Білорусі заявив про те, що революція в країні нібито провалилась

Про це повідомляє Politeka з посиланням на білоруський сайт "Белта".

Так, під час закритої церемонії інавгурації Лукашенко заявив, що ніякої "кольорової революції" і "держперевороту" в країні не відбулося.

На переконання білоруського лідера, 2020 рік став одним з найбільш ключових в історії країни.

"День вступу на посаду президента - це день нашої з вами перемоги, переконливої і доленосної. Ми не просто вибирали президента країни - ми захищали наші цінності, наше мирне життя, суверенітет і незалежність. І в цьому плані ми маємо ще чимало зробити", - наголосив Лукашенко.

Він також заявив, що стоятиме на захисті суверенітету країни і не допустить будь-якого перевороту. Державності Білорусі, на думку Лукашенка, був кинутий виклик, і він з ним впорався.

Подібними технологіями, за словами Лукашенка, була знищена не одна незалежна країна, а Білорусь - "одна з небагатьох, якщо не єдина країна, яка встояла під натиском зовнішніх атак".

"Нашій державності був кинутий безпрецедентний виклик - виклик неодноразово відпрацьованих безвідмовних технологій знищення незалежних держав. Але ми виявилися в числі дуже небагатьох - навіть, може бути, єдині, - де "кольорова революція" не відбулася. І це вибір білорусів, які ні в якому випадку не хочуть втратити країну", - заявив Лукашенко.

Як відомо, під час таємної інавгурації в районі Палацу Республіки у Мінську зафіксували величезне скупчення силовиків і військових. Також були перекриті центральні вулиці білоруської столиці.

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