Александр Лукашенко во время тайной инаугурации в Беларуси заявил о том, что революция в стране якобы провалилась

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на белорусский сайт "Белта".

Так, во время закрытой церемонии инаугурации Лукашенко заявил, что никакой "цветной революции" и "госпереворота" в стране не произошло.

По убеждению белорусского лидера, 2020 год стал одним из самых ключевых в истории страны.

"День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", - подчеркнул Лукашенко.

Он также заявил, что будет стоять на защите суверенитета страны и не допустит любого переворота. Государственности Беларуси, по мнению Лукашенко, был брошен вызов, и он с ним справился.

Подобными технологиями, по словам Лукашенко, была уничтожена не одна независимая страна, а Беларусь - одна из немногих, если не единственная страна, которая устояла под натиском внешних атак".

"Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственные, - где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", - заявил Лукашенко.

Как известно, во время тайной инаугурации в районе Дворца Республики в Минске зафиксировали огромное скопление силовиков и военных. Также были перекрыты центральные улицы белорусской столицы.

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