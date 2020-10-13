Україна приєднається до введених Європейським Союзом санкцій проти режиму Олександра Лукашенка

Крім того, Україна розгляне питання про приєднання до нових обмежень після того, як їх введе ЄС.

Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у вівторок, 13 жовтня, передає Діалог.

За його словами, позиція України щодо ситуації в Білорусі залишається послідовною та незмінною з перших днів конфлікту.

"Ми приєдналися до заяв Євросоюзу. Що стосується санкцій, які вже введені (на рівні Євросоюзу), то ми приєднаємося до них", – заявив міністр.

Кулеба не підтвердив, але і не став виключати наміри України піддати санкціям особисто самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

"Що стосується будь-яких нових санкцій, то ми діємо за узгодженим алгоритмом, тобто спочатку Євросоюз приймає санкції, і далі будемо розглядати можливість приєднатися до них", - додав міністр, адже санкції найпотужніша зброя.

Також раніше повідомлялося, що російський публіцист Олександр Невзоров впевнений, що Олександр Лукашенко знає про те, коли закінчиться його термін перебування на президентській посаді.

Він вважає, що результат протистояння в Білорусі є вирішеним і Лукашенко попереджений про те, коли закінчиться термін його повноважень в якості президента республіки.

За словами Невзорова, цю дату раніше Лукашенка повідомили в Євросоюзі – з 5 листопада він перестане вважатися законним главою Білорусі.

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