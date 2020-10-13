Украина присоединится к введенным Европейским Союзом санкциям против режима Александра Лукашенко

Кроме того, Украина рассмотрит вопрос о присоединении к новым ограничениям после того, как их введет ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник, 13 октября, передает Диалог.

По его словам, позиция Украины относительно ситуации в Беларуси остается последовательной и неизменной с первых дней конфликта.

"Мы присоединились к заявлениям Евросоюза. Что касается санкций, которые уже введены (на уровне Евросоюза), то мы присоединимся к ним", – заявил министр.

Кулеба не подтвердил, но и не стал исключать намерения Украины подвергнуть санкциям лично самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

"Что касается любых новых санкций, то мы действуем по согласованному алгоритму, то есть сначала Евросоюз принимает санкции, и дальше будем рассматривать возможность присоединиться к ним", – добавил министр, ведь санкции самое мощное оружие.

Также ранее сообщалось, что российский публицист Александр Невзоров уверен, что Александр Лукашенко знает о том, когда закончится его срок пребывания на президентском посту.

Он считает, что исход противостояния в Беларуси является предрешенным и Лукашенко предупрежден о том, когда истечет срок его полномочий в качестве президента республики.

По словам Невзорова, эту дату ранее Лукашенко сообщили в Евросоюзе – с 5 ноября он перестанет считаться законным главой Беларуси.

Напомним, Лукашенко "втихаря" вступил в должность президента: "предстоит еще немало сделать...".

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