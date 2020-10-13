Украина присоединится к введенным Европейским Союзом санкциям против режима Александра Лукашенко
Кроме того, Украина рассмотрит вопрос о присоединении к новым ограничениям после того, как их введет ЕС.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник, 13 октября, передает Диалог.
"Невеста" Харламова взбудоражила бесстыжими видами в белье, в купальнике и без него: топ откровенных фото
Украинка с 13-м размером груди показала топ самых страстных декольте, засветив бюст во всех ракурсах: «Они прекрасны»
Долгожданное пополнение в семье Дженнифер Энистон, актриса впервые показала своего малыша: "Ура!"
"Пора бить тревогу и спасать Таню": жизнь любимицы публики Овсиенко пошла под откос с мужем-уголовником
По его словам, позиция Украины относительно ситуации в Беларуси остается последовательной и неизменной с первых дней конфликта.
"Мы присоединились к заявлениям Евросоюза. Что касается санкций, которые уже введены (на уровне Евросоюза), то мы присоединимся к ним", – заявил министр.
Кулеба не подтвердил, но и не стал исключать намерения Украины подвергнуть санкциям лично самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
"Что касается любых новых санкций, то мы действуем по согласованному алгоритму, то есть сначала Евросоюз принимает санкции, и дальше будем рассматривать возможность присоединиться к ним", – добавил министр, ведь санкции самое мощное оружие.
Также ранее сообщалось, что российский публицист Александр Невзоров уверен, что Александр Лукашенко знает о том, когда закончится его срок пребывания на президентском посту.
Он считает, что исход противостояния в Беларуси является предрешенным и Лукашенко предупрежден о том, когда истечет срок его полномочий в качестве президента республики.
По словам Невзорова, эту дату ранее Лукашенко сообщили в Евросоюзе – с 5 ноября он перестанет считаться законным главой Беларуси.
Напомним, Лукашенко "втихаря" вступил в должность президента: "предстоит еще немало сделать...".
Также Politeka писала о встречи Лукашенко и Путина: раскрыты детали сделки, "поддержка Кремля в обмен на...".