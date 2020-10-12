Відома українська письменниця Лариса Ніцой обурилася "русифікацією" Львова через відсутність "бандерівського" прапора

Як передає Politeka, про це Ніцой написала на своїй сторінці в соцмережі.

Так, вона повідомила, що в місті Кропивницькому на центральній площі поряд із державним прапором майорить червоно-чорний, тоді як у Львові - ні.

"Дорогі львів'яни, соромлюся запитати. Де ваш бандерівський прапор? У Кропивницькому є. У серці міста. Державний і червоно-чорний. А ваш де? Вам, виявляється, червоно-чорний прапор щодня вивішувати не можна. Нема чого. То занадто. А у вчорашньому Кіровограді (!) висить на постійній основі", - написала Ніцой.

На думку письменниці, жителі Львова "щодня скочуються в руський мір", не звертаючи увагу на те, що на вулицях "духовної столиці України" все частіше звучить російська мова.

"Ви стрімко зросійщуєтеся. Ви давно прислухалися до своїх вулиць? На вулицях все частіше звучить російська. Не вони до вас підлаштовуються, а ви до них", - написала Ніцой.

Крім того, за словами письменниці, російська мова вже активно використовується і в школах Львова.

"Наталья Петровна? А, єйо здєсь нєту. Вєдітє дєтєй в клас". Я аж поперхнулася. Наче я в Києві", - обурилась Ніцой.

Нагадаємо, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовного гурту.

Також Politeka писала, що Ніцой різко оцінила слова Зеленського про закінчення битви на Донбасі.