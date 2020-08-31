Українська письменниця Лариса Ніцой розповіла про закінчення війни на Донбасі

За її словами, закінчення війни на Донбасі не повинно бути здачею національних інтересів. Таку думку вона озвучила для журналістів видання Обозреватель.

Коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про те, що до кінця поточного року можна завершити війну на Донбасі, вона сказала: "Головне, щоб ми не здалися".

"Мир люблять всі, мир потрібен всім, Зеленський не виняток. Але Україну не можна здавати. Не можна йти тільки на їх умови Росії. Так, дійсно, десь треба дипломатичними шляхами це все вирішувати. Але Путін хотів повністю переінакшити Донбас, щоб через Донбас і через південь впливати на Україну. Україна впиралася. Так він вирішив завоювати, зруйнувати і таки переінакшити. А ми тепер говоримо:"Ну, добре, нехай вже, як є". Ні, нічого не добре", – заявила письменниця, критикуючи заяву презиедента України.

Також раніше повідомлялося, що Лариса Ніцой розповіла про "невидиму державу" в Україні. На її думку, у Верховній Раді створені умови, які геть змінюють свідомість людей, які працюють в парламенті довгий час.

Письменниця розповіла, що свого часу 10 років провела у Верховній Раді в якості помічника народних депутатів. При цьому вона назвала Верховну Раду "невидимою державою", де ти починаєш змінюватися.

Нагадаємо, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой розповіла, як російська мова впливає на українців.