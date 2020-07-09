Писательница и языковая активистка Лариса Ницой высказалась о русском языке в Украине

По ее мнению, русскоязычность части населения Украины не является ситуацией, которая сложилась исторически.

Об этом она заявила во время эфира на телеканале ОбозревательТВ.

"Ничего исторически не складывалось. Русский язык был завезен в Украину танками, голодоморами, расстрелами. Русский язык навязан Украине кровью. Очень красивой фразой прикрывают террор и геноцид", – заявила она.

Писательница назвала украинцев, не желающих говорить по-украински, "бездельниками", которые вместо того, чтобы выучить язык своей страны, продолжают рассказывать об исторической справедливости.

"Эти бездельники вместо того, чтобы выучить украинский язык, рассказывают нам о "так исторически сложилось". Учите язык. Русский язык пусть доминирует в России, в Украине должен доминировать украинский язык. Точка", – резюмировала Ницой.

Также ранее сообщалось, что Лариса Ницой рассказала, как Россия украла историю у Украины. По ее словам, жители Украины должны применять к РФ историческое название "Московия", так как термин "Русь" украден россиянами у украинцев.

"Вы знаете, как они стали русскими? Российские цари сначала украли у нас название "Русь". Они ведь были московитами. Русь – это наше. У ваших родителей украли хату, а вы говорите, что владельцы - те, кто украли", - заявила писательница.

Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.