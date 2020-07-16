Українська письменниця Лариса Ніцой розповіла, чому українців потрібно убезпечити від російської мови

Вона пояснила свою позицію під час дискусії в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Politeka.net.

Предметом палкої суперечки став законопроект "Про внесення змін у деякі законодавчі акти з навчання державних мов в навчальних закладах", який в Раду подав "слуга народу" Максим Бужанський. Автор ініціативи вважає, що потрібно запобігти в школах дискримінацію російської мови.

Лариса Ніцой не погодилася з нардепом, на її думку, російська мова ніяк не утискають в Україні. У той же час, саме через нього Росія впливає на українців.

"Не бачу дискримінації. На жаль, Росія поводиться дуже агресивно, неправильно по відношенню до України, через мову вона вводить свою політику, через носіїв своєї мови вона вводить підтримку Путіна і його дій", - заявила письменниця.

Вона звернула увагу, що інші країни, на відміну від РФ, не проявляють агресію до України, тому і ставлення до її культури має бути інше.

"Треба убезпечити себе від цього. Якщо б Росія не нападали на нас, всі були б у рівних умовах. Адже наші сусіди: поляки, румуни і угорці на нас не нападають, а ось росіяни нападають і здійснюють вбивства", - наголосила Лариса Ніцой.

Нагадаємо, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

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