Украинская писательница Лариса Ницой рассказала, почему украинцев нужно обезопасить от русского языка

Она объяснила свою позицию во время дискуссии в эфире телеканала "Украина 24", передает Politeka.net.

Предметом жаркого спора стал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языкам в учебных заведениях", который в Раду подал "слуга народа" Максим Бужанский. Автор инициативы считает, что нужно предотвратить в школах дискриминацию русского языка.

Лариса Ницой не согласилась с нардепом, по ее мнению, русский язык никак не ущемляют в Украине. В то же время, именно через него Россия влияет на украинцев.

"Не вижу дискриминации. К сожалению, Россия себя ведет очень агрессивно, неправильно по отношению к Украине, из-за языка она вводит свою политику, через носителей своего языка она вводит поддержку Путина и его действий", - заявила писательница.

Она обратила внимание, что другие страны, в отличии от РФ, не проявляют агрессию к Украине, поэтому и отношение к ее культуре должно быть другое.

"Надо себя обезопасить от этого. Если бы Россия не нападала на нас, все были бы в равных условиях. Ведь наши соседи: поляки, румыны и венгры на нас не нападают, а вот россияне нападают и совершают убийства", - подчеркнула Лариса Ницой.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.