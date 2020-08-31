Украинская писательница Лариса Ницой рассказала об окончании войны на Донбассе

По ее словам, окончание войны на Донбассе не должно быть сдачей национальных интересов. Такое мнение она озвучила для журналистов издания Обозреватель.

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что до конца текущего года можно завершить войну на Донбассе, она сказала: "Главное, чтобы мы не сдались".

"Мир любят все, мир нужен всем, Зеленский не исключение. Но Украину нельзя сдавать. Нельзя идти только на условия России. Да, действительно, где-то надо дипломатическими путями это все решать. Но Путин хотел полностью переиначить Донбасс, чтобы через Донбасс и через юг влиять на Украину. Украина упиралась. Так он решил завоевать, разрушить и таки переиначить Донбасс. А мы теперь говорим: "Ну, хорошо, пусть уже, как есть". Нет, ничего не хорошо", – заявила писательница, критикуя заявление презиедента Украины.

Также ранее сообщалось, что Лариса Ницой рассказала о "невидимом государстве" в Украине. По ее мнению, в Верховной Раде созданы условия, которые напрочь меняют сознание людей, работающих в парламенте долгое время.

Писательница рассказала, что в свое время 10 лет провела в Верховной Раде в качестве помощника народных депутатов. При этом она назвала Верховную Раду "невидимым государством", где ты начинаешь меняться.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.