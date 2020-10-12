Известная украинская писательница Лариса Ницой возмутилась "русификацией" Львова из-за отсутствия "бандеровского" флага

Как передает Politeka, об этом Ницой написала на своей странице в соцсети.

Так, она сообщила, что в городе Кропивницком на центральной площади рядом с государственным флагом развевается красно-черный, тогда как во Львове - нет.

"Дорогие львовяне, стесняюсь спросить. Где ваш бандеровский флаг? В Кропивницком есть. Государственный и красно-черный. А ваш где? Вам, оказывается, красно-черный флаг ежедневно вывешивать нельзя. Незачем. То слишком. А во вчерашнем Кировограде (!) висит на постоянной основе", - написала Ницой.

По мнению писательницы, жители Львова "ежедневно скатываются в русский мир", не обращая внимание на то, что на улицах "духовной столицы Украины" все чаще звучит русская речь.

"Вы стремительно ороссиваетесь. Вы давно прислушивались к своим улицам? На улицах все чаще звучит русский. Не они к вам подстраиваются, а вы к ним", - написала Ницой.

Кроме того, по словам писательницы, русский язык уже активно используется и в школах Львова.

"Наталья Петровна? А, ее здесь нету. Ведите детей в класс". Я аж поперхнулась. Как будто я в Киеве", - возмутилась Ницой.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой резко оценила слова Зеленского об окончании битвы на Донбассе.