Президент Росії Володимир Путін зізнався від чого йому довелося відмовитися через зайву вагу

Зокрема, в інтерв'ю для проекту ТАСС "20 питань Путіну" президент РФ зізнався, що намагається не пити пиво, оскільки від нього росте живіт (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він також додав, що його робота накладає відбиток на його спілкування з близькими і друзями.

На питання, чи може він дозволити собі зустрітися з друзями, наприклад, в Барі за кухлем пива, Путін відповів, що обмежує себе у вживанні цього напою, адже боїться за свою вагу та береже фігуру. Тому він уникає частих зустрічей з друзями.

"Звичайно, є обмеження. Я намагаюся пиво не пити останнім часом. черево росте", - сказав він.

При цьому президент РФ зазначив, що, незважаючи на обмеження, робота дає йому істотну віддачу в моральному плані.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін зізнався у своїй найбільшій втраті - смерті батьків.

Так, президент РФ розповів, що в старших класах школи він хотів бути схожим на Ріхарда Зорге. Що ж стосується його власний дітей, Путін сподівається, що для них авторитетом був саме він. Також Путін висловив упевненість, що на виборах в Росії люди голосують саме за нього, а не за його родину.

Нагадаємо, Польща вдарила по "величі" РФ в день народження Путіна.

Як писала Politeka, Лукашенко та Путін готують відповідь Європі на санкції проти Білорусі.

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