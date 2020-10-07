Для Росії не має значення, кому належить невизнаний Нагірний Карабах, у неї є інший інтерес

У найближчій перспективі, Росія хоче створити союзну державу не тільки з Білоруссю, яка може почекати, але і з іншими державами. Зокрема, Володимир Путін готовий скористатися конфліктом в Нагірному Карабасі, щоб зробити Вірменію союзною державою, а потім ввести туди війська і отримати військовий анклав для тиску на Туреччину.

Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов у коментарі для видання Обозреватель.

"Це не війна за Карабах. Путіну все одно, чий Карабах. Це протистояння Туреччини і Росії - хто буде господарем на Кавказі", - заявив він.

Експерт вважає, що в даний час Путін очікує добровільної відставки прем'єра Вірменії Ніколи Пашиняна і офіційного звернення уряду країни до Росії з проханням про допомогу. Тоді у Росії з'явиться можливість "забрати" нові території для створення Союзної держави.

"Як тільки Вірменія почне терпіти військову поразку – а вона вже почала її терпіти, - еліти почнуть тиснути на Пашиняна. Як тільки він подасть у відставку як людина, яка не впоралася із захистом національних інтересів, вони будуть змушені йти за допомогою до Росії",- спрогнозував Жданов.

У той же самий час, інтерес Туреччини в конфлікті, за оцінками Жданова, полягає в тому, щоб "вибити звідти Росію".

"Послабивши Вірменію, вони сподіваються, що Вірменія попросить переговорів. До речі, Вірменію годує Іран, а не Росія – зерно, продовольство і паливо в цю країну йде з Ірану. Тому на переговорах Вірменії будуть пропонувати мир в обмін, наприклад, на продовольство і підтримку, і при цьому вимагати, щоб Росія пішла звідти", – припустив експерт.

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