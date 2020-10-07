Для России не имеет значения, кому принадлежит непризнанный Нагорный Карабах, у нее есть другой интерес

В ближайшей перспективе, Россия хочет создать союзное государство не только с Беларусью, которая может подождать, но и с другими государствами. В частности, Владимир Путин готов воспользоваться конфликтом в Нагорном Карабахе, чтобы сделать Армению союзным государством, а потом ввести туда войска и получить военный анклав для давления на Турцию.

Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в комментарии для издания Обозреватель.

"Это не война за Карабах. Путину все равно, чей Карабах. Это противостояние Турции и России – кто будет хозяином на Кавказе", – заявил он.

Эксперт считает, что в настоящее время Путин ожидает добровольной отставки премьера Армении Николы Пашиняна и официального обращения правительства страны к России с просьбой о помощи. Тогда у России появится возможность "забрать" новые территории для создания Союзного государства.

"Как только Армения начнет терпеть военное поражение – а она уже начала его терпеть, – элиты начнут давить на Пашиняна. Как только он подаст в отставку как человек, который не справился с защитой национальных интересов, они будут вынуждены идти за помощью к России", – спрогнозировал Жданов.

В то же самое время, интерес Турции в конфликте, по оценкам Жданова, состоит в том, чтобы "выбить оттуда Россию".

"Ослабив Армению, они надеются, что Армения попросит переговоров. Кстати, Армению кормит Иран, а не Россия – зерно, продовольствие и топливо в эту страну идет из Ирана. Поэтому на переговорах Армении будут предлагать мир в обмен, например, на продовольствие и поддержку, и при этом требовать, чтоб Россия ушла оттуда", – предположил эксперт.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

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