Президент России Владимир Путин признался от чего ему пришлось отказаться из-за лишнего веса

В частности, в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Путину" президент РФ признался, что старается не пить пиво, поскольку от него растет живот (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он также добавил, что его работа накладывает отпечаток на его общение с близкими и друзьями.

На вопрос, может ли он позволить себе встретиться с друзьями, например, в баре за кружкой пива, Путин ответил, что ограничивает себя в употреблении этого напитка, ведь боится за свой вес и бережет фигуру. Поэтому он избегает частых встреч с друзьями.

"Конечно, есть ограничения. Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюхо растет", – сказал он.

При этом президент РФ отметил, что, несмотря на ограничения, работа дает ему существенную отдачу в моральном плане.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин признался в своей самой большой потере - смерти родителей.

Так, президент РФ рассказал, что в старших классах школы он хотел быть похожим на Рихарда Зорге. Что же касается его собственных детей, Путин надеется, что для них авторитетом был именно он. Также Путин выразил уверенность, что на выборах в России люди голосуют именно за него, а не за его семью.

Напомним, Польша ударила по "величию" РФ в день рождения Путина.

Как писала Politeka, Лукашенко и Путин готовят ответку Европе на санкции против Беларуси.

Также Politeka сообщала, что Путин не отказался от планов создания Союзного государства, выбрав новую цель.