Президент Беларуси Александр Лукашенко ударит по экономике Прибалтики - северной Европе

Руководство прибалтийских государств ввело новые санкции против Беларуси, однако это решение больно ударит по ним самим, поскольку белорусский лидер Александр Лукашенко может принять эффективные ответные меры.

Такое мнение озвучил немецкий политолог Александр Рара, передает Replyua.net.

После введения ограничительных мер со стороны Прибалтики Лукашенко заявлял о том, что такие выпады без ответа не останутся. Он считает, что Беларусь должна переориентировать торговые потоки из портов Литвы на другие.

Немецкий политолог считает, что такое решение может повлечь за собой тяжелые последствия для экономики Прибалтики. Также он пояснил, что Лукашенко может решиться на полную блокировку торгового пути стран Прибалтики в Азию.

«Он (Лукашенко прим.ред.) сейчас сам будет вводить санкции против Литвы и Латвии – закроет все пути в Азию и таким образом оторвет Евросоюз, то есть Балтийские страны, от Шёлкового пути в Китай. Это сильно ударит по экономике стран Балтии», - считает эксперт.

Также он указал на то, что у Евросоюза не осталось ни одного механизма для давления на Беларусь. И Брюссель, и прибалтийские государства, какие бы санкции не вводили, уже не смогут повлиять на политику Минска.

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