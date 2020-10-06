Білорусам показали приклад того, як можна за кілька днів домогтися від влади бажаного

Зокрема, Киргизький Майдан переміг фактично за два дні, активізувавшись на вулиці, протестувальники "перемогли" спецназівців на вулицях столиці, захопивши більшість офіційних установ.

Тим часом у білорусів продовжують третій місяць йти мирні протести, які поки незрозуміло, чим завершаться. Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог та блогер Віктор Таран.

Політолог зазначає, що найцікавіше – реакція білоруських телеграм-каналів на події в Бішкеку. Чого тільки варті такі заголовки:" у Киргизстані відбуваються неймовірні і хвилюючі події","білоруси продовжують наполегливо і красиво показувати владі, що вони вільні і будуть йти до кінця".

"Варто поглянути на фото, як гуляють, танцюють і веселяться приголомшливі білоруси. У Білорусі вже давно немає революції, там просто масові гуляння на вулицях", - вважає експерт.

При цьому він пояснив, що сподівався нібито білоруси винесуть урок з киргизького Майдану і активізуються, якщо хочуть перемогти.

"Я сподівався, що події в Бішкеку натякнуть, що білорусам пора активізуватися! Звичайно, якщо вони хочуть перемогти, а не просто танцювати на вулицях осінніх міст", – написав Віктор Таран.

Нагадаємо, Лукашенко "нишком" вступив на посаду президента, поки білоруси протестують.

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