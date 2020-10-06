Белорусам показали пример того, как можно за несколько дней добиться от власти желаемого

В частности, Киргизский Майдан победил фактически за два дня, активизировавшись на улице, протестующие "победили" спецназовцев на улицах столицы, захватив большинство официальных учреждений.

Тем временем у белорусов продолжают третий месяц идти мирные протесты, которые пока непонятно, чем завершатся. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог и блогер Виктор Таран.

Политолог отмечает, что самое интересное – реакция белорусских телеграмм-каналов на события в Бишкеке. Чего только стоят такие заголовки: "В Кыргызстане происходят невероятные и будоражащие события", "Белорусы продолжают настойчиво и красиво показывать власти, что они свободны и будут идти до конца".

"Стоит взглянуть на фото, как гуляют, танцуют и веселятся потрясающие белорусы. В Беларуси уже давно нет революции, там просто массовые гуляния на улицах", - считает эксперт.

При этом он объяснил, что надеялся якобы белорусы вынесут урок из Киргизского Майдана и активизируются, если хотят победить.

"Я надеялся, что события в Бишкеке намекнут, что белорусам пора активизироваться! Конечно, если они хотят победить, а не просто танцевать на улицах осенних городов", – написал Виктор Таран.

Напомним, Лукашенко "втихаря"вступил в должность президента, пока белорусы протестуют.

Как сообщала Politeka, Лукашенко пошел на сделку с Путиным во время протестов в Беларуси.

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