Олександр Лукашенко змушений покинути Білорусь, оскільки піклується про свою безпеку



Таку думку озвучив економіст Леонід Заїко.

Те, що відбувається зараз в країні він не називає революцією, а відносить до процесу «переформатування суспільства і влади».

"Однією з його фаз є протистояння, демонстрації і мітинги. Друга фаза настає тоді, коли піде реальний вплив на владу, через силовиків, які опиняться в ситуації тиску, на дітей в школах, в магазинах їм не продаватимуть товари... і піде певна дискусія, діалог на рівні регіонів, продовжиться діалог на інтернет-майданчиках у вигляді протидії цьому беззаконню", - висловив він своє припущення на Примус.

Експерт підкреслив, що головна перешкода цьому процесу — це Лукашенко, і йому доведеться покинути країну.

"Для нього сьогодні головна проблема - це його безпека. Залишатися йому тут немає сенсу. Це боляче, смішно і нерозумно. Він просто повинен покинути країну. Його приймуть, наприклад, в Китаї. А в Росії він зможе зачепитися навіть якимось одним з керівників Союзної держави", - зазначив Заїко.

Раніше, російський публіцист Олександр Невзоров впевнений, що Олександр Лукашенко знає про те, коли закінчиться його термін перебування на президентській посаді.

Він вважає, що результат протистояння в Білорусі є вирішеним і Лукашенко попереджений про те, коли закінчиться термін його повноважень в якості президента республіки.

За словами Невзорова, цю дату раніше Лукашенка повідомили в Євросоюзі – з 5 листопада він перестане вважатися законним главою Білорусі.

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